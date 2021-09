eFootball 2022 è free-to-play ma ha un DLC che costa 40 euro e potrà essere attivato solo a novembre

Konami continua a pubblicare nuove informazioni su eFootball 2022, il gioco di calcio che arriverà gratuitamente su PC, PS5, PS4, XSX/S e Xbox One il 30 settembre, con una versione "demo" che avrà solo alcuni dei contenuti promessi.

Nello specifico, come ha reso noto l'azienda giapponese, il lancio di eFootball 2022 sarà "a metà novembre 2021": tra gli altri dettagli ora sappiamo che il gioco avrà un DLC chiamato "eFootball 2022 Premium Player Pack" che avrà un costo di circa 40 euro. Questo pacchetto include il gioco base eFootball, 6 "Accordi al buio" e 2800 monete eFootball. Sfortunatamente questo pacchetto sarà utilizzabile a novembre e non prima.

Come si legge su PlayStation Store, un oggetto Accordo al buio vi permette di ingaggiare 1 tra i 16 Ambassador e i giocatori dei club partner. Ogni volta che i giocatori usano un Accordo al buio ottengono un giocatore diverso dall'elenco di 16, quindi non riceveranno lo stesso giocatore più di una volta a meno che non si sceglierà manualmente di ripristinare l'elenco dei giocatori.

Quando il gioco verrà lanciato il 30 settembre, non ci saranno calciatori da rivendicare ed i giocatori non saranno in grado di spendere le proprie monete eFootball. Gli utenti avranno solo la possibilità di giocare partite amichevoli in locale o online, con una delle nove squadre.

Il primo aggiornamento arriverà a metà novembre e Konami aggiungerà una modalità Creativa in cui i giocatori potranno spendere le loro monete costruendo la loro squadra.

Fonte: VGC