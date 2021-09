Halo Infinite continua a migliorare e 'abbellisce' Craig il Brute che ora ha anche il pizzetto

343 Industries continua a migliorare il suo Halo Infinite e, di recente, ha apportato modifiche anche al personaggio di Craig il Brute.

Come forse saprete, la prima presentazione di Halo Infinite non aveva per niente convinto i fan per quanto riguarda l'aspetto tecnico del gioco e Craig, presente all'evento reveal, diventò un vero e proprio meme.

Ora, però, gli sviluppatori sono intervenuti con migliorie per questo personaggio, inserendo un maggior numero di dettagli per il viso e anche il pizzetto.

Le immagini del "nuovo" Craig il Brute sono state pubblicate su Reddit insieme ad altre in cui vediamo anche Master Chief.

Vi ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC il prossimo 8 dicembre 2021.

Fonte: Reddit.