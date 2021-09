The Last of Us Parte II multiplayer potrebbe avere dei bot per una particolare struttura PvPvE

I fan sapevano da tempo che The Last of Us 2 avrebbe ricevuto una modalità multiplayer, ma Naughty Dog non ha fornito alcun aggiornamento sul suo sviluppo. Detto questo, nuovi annunci di lavoro dello studio suggeriscono che il multiplayer di TLOU 2 presenterà bot IA come avversari.

Mentre l'originale The Last of Us offre senza dubbio una delle più grandi esperienze per giocatore singolo mai realizzate, anche la sua modalità multiplayer, Factions, è stata accolta abbastanza bene. In Factions, i giocatori si schierano come Firefly o Hunter e partecipano a brutali partite a eliminazione e obiettivi, i vincitori ricevono rifornimenti per aiutare la loro fazione alleata a sopravvivere. The Last of Us 2 è stato lanciato senza alcun tipo di multiplayer, ma era stato confermato come gioco standalone da Neil Druckmann, il presidente di Naughty Dog.

Un nuovo elenco di lavori sul sito Naughty Dog punta verso la modalità multiplayer di The Last of Us 2. L'annuncio è per un "programmatore di intelligenza artificiale": "imbarcati nella nuova avventura di Naughty Dog: il primo gioco multiplayer standalone dello studio!" Nel paragrafo successivo, Naughty Dog afferma: "stiamo cercando programmatori concentrati sullo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale per dare vita ai giochi Naughty Dog".

Nella seconda parte dell'annuncio, Naughty Dog suddivide le responsabilità di questo lavoro: "progettare e implementare sistemi di intelligenza artificiale come navigazione, processo decisionale, conoscenza e dialogo" e "lavorare a stretto contatto con i team di progettazione e animazione per portare idee e nuove funzionalità di gioco nel gioco". Come indicato dalla prima affermazione, questo lavoro è specifico per la programmazione delle IA in-game, in modo che possano attraversare ambienti, prendere decisioni in tempo reale e forse comunicare informazioni al o contro il giocatore. C'è un suggerimento, quindi, che non solo ci saranno bot nemici nel multiplayer di The Last of Us: Parte 2, ma forse anche amichevoli.

Sebbene questo elenco di lavoro sia incoraggiante, ci sono ancora troppe incertezze. Come accennato, mentre Naughty Dog ha confermato in modo sottile che il multiplayer sta arrivando, la mancanza di qualsiasi annuncio fa pensare che questo progetto potrebbe essere ancora lontano.

The Last of Us 2 è disponibile su PS4.

Fonte: Gamerant.