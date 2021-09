Deathloop si aggiorna su PC ma Arkane continua a indagare su problemi di prestazioni e stuttering

Deathloop non ha interrotto il ciclo dei problemi del PC, almeno non ancora. Arkane Lyon ha pubblicato una patch per questa piattaforma, che si concentra sulla correzione di alcuni bug.

Ciò che non corregge sono i problemi di stuttering, dato che lo studio sta esplorando le cause e cercando attivamente potenziali soluzioni. Nel frattempo, hanno chiesto agli utenti di aiutare a testare l'hotfix e di contattare il servizio clienti per ulteriori informazioni.

Come spiegato dallo sviluppatore, dopo l'applicazione della nuova patch, i giocatori che subiscono arresti anomali riceveranno ora maggiori informazioni sulle CPU che non soddisfano i requisiti minimi. Risolverà anche un bug relativo al mancato sblocco dei trofei e avviserà gli utenti quando hanno disabilitato un'estensione necessaria per eseguire il gioco. Per adesso quindi, permangono i problemi evidenziati dai giocatori per quanto riguarda lo stuttering: non ci resta che aspettare nuove informazioni da Arkane.

Deathloop è disponibile esclusivamente per PC e PS5.

Fonte: GamingBolt