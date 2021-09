Fortnite collabora con il marchio Balenciaga ma i prezzi per la linea di abbigliamento sono altissimi

Epic Games non è estranea alle collaborazioni quando si tratta di Fortnite, ma i prezzi per l'ultima linea di abbigliamento con il marchio di moda Balenciaga potrebbero lasciare di stucco anche i fan più accaniti del battle royale.

La collaborazione Fortnite x Balenciaga presenta una serie di cosmetici in-game che i fan possono acquistare all'interno del negozio di articoli. Tuttavia, i prezzi della gamma di abbigliamento di Balenciaga nella vita reale sono decisamente alti. La felpa con cappuccio nella foto qui sotto, può essere acquistata nel gioco, ma i fan possono acquistare anche una versione fisica della stessa felpa dal negozio Balenciaga per "soli" $725.

Il negozio Balenciaga ha una varietà di prodotti a marchio Fortnite. I fan possono acquistare un cappello Balenciaga con marchio Fortnite per $395 dollari, mentre i fan che desiderano davvero spendere il massimo per il loro merch possono acquistare una giacca di jeans con marchio Fortnite per $1290.

Fortunatamente per alcuni, la collaborazione Balenciaga x Fortnite è molto più economica in-game. Una serie di oggetti basati su Balenciaga e quattro skin uniche (Unchained Ramirez, Shady Doggo, Fashion Banshee e Game Knight) saranno disponibili per l'acquisto nell'Item Shop.

Fonte: IGN.