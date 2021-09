Fortnite, ora i misteriosi cubi viola si muovono e si moltiplicano

All'interno di Fortnite è ritornato Kevin il misterioso cubo viola già visto precedentemente all'interno del battle royale, ma questa volta ha portato anche degli amici.

L'ultimo evento di Fortnite ha introdotto questi cubi viola ed ora i giocatori stanno collaborando per controllare queste nuove entità mentre si muovono e si moltiplicano in tempo reale. Tutto è iniziato con un cubo blu che i fan hanno chiamato "Blue Kevin" e in seguito "Blevin". Questo cubo sembra essere dalla parte dei giocatori visto che se rimbalzano su di lui ottengono uno scudo.

Poi ci sono i grandi cubi viola che possono essere trovati nella maggior parte dei siti in cui ci sono stati incidenti UFO e che si muovono lentamente. In totale ce ne sono sei e ognuno sembra muoversi leggermente ogni due giorni. Se vi travate sotto uno di questi cubi, voi e la vostra squadra verrete schiacciati. Non solo, ma esiste anche un Cubo Dorato che sembra essere il "capo" di quelli viola. I giocatori hanno stilato una mappa che mostra che dopo aver raggiunto il primo Cubo Viola, quello dorato si è improvvisamente attivato, levitando a mezz'aria e sparando energia al cubo viola. Ogni giocatore che sfiorava questo raggio veniva eliminato all'istante.

Cube Movements Update #4



The Golden Cube has awakened the Purple Cube near Believer Beach and that Cube has now spawned '6' Baby Cubes. pic.twitter.com/qqNMwRhZRU — FortTory - Fortnite Leaks & News ? (@FortTory) September 20, 2021

Uh, The Cube Spawned another Baby Cube.. ? pic.twitter.com/Gr4w1rSxHQ — FortTory - Fortnite Leaks & News ? (@FortTory) September 20, 2021

Another of the medium size Baby Cubes just rolled for the first time!



All Mini-Cubes have now rolled at least once!



Times Moved: 1

Direction: North

Time: 5:54pm EST / 10:54pm BST#FortniteSeason8 #CubeWatch pic.twitter.com/99dPnHAkFe — FNAssist - News & Leaks (@FN_Assist) September 20, 2021

Dopo diverse ore il Cubo Dorato si è spento lasciandosi alle spalle il cubo viola con una serie di piccoli cubetti. Ora ci sono sei piccoli cubi mentre quello dorato sembra essere sul punto di attivarsi di nuovo e ricominciare il processo. Per adesso i dataminer hanno cercato indizi e hanno trovato il percorso di ogni cubo tracciato per le prossime settimana. Quello che accadrà dopo resta ancora un mistero.

