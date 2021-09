Death Stranding Director's Cut, anche il trasferimento dei salvataggi da PS4 a PS5è una vera e propria missione

Death Stranding Director's Cut per PlayStation 5 è ora disponibile per tutti i giocatori che probabilmente si stanno chiedendo come trasferire i salvataggi da PlayStation 4 alla console next-gen. Tuttavia il processo di trasferimento non sembra essere così semplice ed intuitivo, ma molto probabilmente è stato voluto proprio così da Hideo Kojima.

Per poter spostare un file di salvataggio su PS5, è necessario avere la versione PS4 del gioco sulla console. Dopodiché, con il gioco PS4 avviato, bisognerà avviarsi verso un terminal per le consegne. Da lì bisogna premere il tasto Start, poi usare il tasto sinistro del D-Pad e andare su "Esporta dati di salvataggio".

A questo punto passando nella versione PS5 del gioco sarete in grado di caricare la partita che avete esportato nel cloud. I passaggi non sono esattamente intuitivi, ma probabilmente tutto questo è stato fatto volutamente: sappiamo che il tema principale di Death Stranding è il viaggio, pertanto ha senso pensare che Kojima abbia voluto implementare questo sistema di trasferimento per far fare ai giocatori un ultimo viaggio nella last-gen.

Death Stranding Director's Cut è disponibile per PlayStation 5: se ancora non l'avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

