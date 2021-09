Mario, il film di animazione ha i suoi attori e ovviamente non potevano mancare i primi meme

Il film di animazione di Mario arriverà a dicembre del prossimo anno, ma Nintendo durante il Direct di ieri ha annunciato il cast di attori che daranno la voce ai vari personaggi. Forse quello che spicca di più è la scelta di Chris Pratt che impersonerà nientemeno che il baffuto idraulico.

Come c'era da aspettarselo, il web dopo l'annuncio si è scatenato con una serie di divertentissimi meme che hanno preso di mira tutto il cast annunciato. Ce ne sono molti legati a Chris Pratt, ma anche alcuni invece che si focalizzano su Jack Black: l'attore infatti darà la voce a Bowser. "Scoprire che Jack Black è Bowser è stato molto più appagante di qualsiasi rivelazione di Smash", ha scritto una persona su Twitter.

Per adesso sappiamo che Chris Pratt sarà la voce di Mario, Anya Taylor-Joy sarà Peach, Charlie Day sarà Luigi, Keegan-Michael Key vestirà i panni di Toad e Jack Black sarà Bowser. Ci sarà inoltre un'apparizione di Donkey Kong, che avrà la voce di Seth Rogen. Nel progetto è coinvolto anche Charles Martinet, ossia la voce ufficiale di Mario nei videogiochi Nintendo. Qui di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni di questi divertenti meme.

First Look at Mario and Yoshi in Super Mario Bros. (2022) pic.twitter.com/zskHGVTNH0 — ? Chebi ? | ?0?? (@MrChebi) September 23, 2021

im fine with the chris pratt casting as mario as long as it?s extremely offensive and nintendo has to issue an apology to the italian community for it — raandy (@randygdub) September 23, 2021

Imagining some guy on 4chan leaking ?Chris Pratt is Mario. Seth Rogen is Donkey Kong? months prior to the announcement and just getting a bunch of ?fuck off? comments — Blake © ? ® (@NeilNevins) September 23, 2021

Finally, Italians can understand how Jews feel about the cast of Marvelous Mrs. Maisel https://t.co/7U9njiysKA — Helen Rosner (@hels) September 23, 2021

Learning that Jack Black is Bowser was way more fulfilling than any Smash reveal — jacob alpharad (@Alpharad) September 23, 2021

The only casting announcement for the Super Mario Bros. movie that makes absolute sense to me is Seth Rogan as Donkey Kong. pic.twitter.com/spiSkVBP0P — Mike Mika (@MikeJMika) September 23, 2021

Per adesso il film di animazione di Mario arriverà negli USA il 21 dicembre 2022, ma attualmente non c'è ancora una data ufficiale per i cinema Europei.

Fonte: CNET