Mario + Rabbids Sparks of Hope non avrà il multiplayer

Mario + Rabbids Sparks of Hope non avrà alcun tipo di modalità multiplayer, secondo quanto dichiarato da Quentin Correggi, associate producer del gioco, durante una intervista.

Parlando del gioco, Correggi ha raccontato della scelta da parte di Ubisoft di non inserire alcuna modalità multiplayer all’interno del titolo, al contrario di quanto avveniva nel suo predecessore che supportava una modalità PVP.

“Quindi no, Mario + Rabbids: Sparks of Hope sarà un'esperienza esclusivamente in solitaria. E posso spiegare un po' più in dettaglio le motivazioni.” Ha detto Correggi “ Quando costruiamo un progetto così ambizioso... perché ancora una volta, su ogni singolo pilastro abbiamo deciso di essere molto più ambiziosi che in Mario + Rabbids: Kingdom Battle... è importante in un certo senso "scegliere la propria battaglia", il che è positivo perché stiamo costruendo un gioco tattico sulle battaglie! Ma per noi era davvero importante concentrare il più possibile gli sforzi sulla realizzazione dell'esperienza in solitaria che è il cuore del gioco. Ed è stato molto più facile ed efficiente concentrare l'intero team sulla realizzazione della migliore esperienza possibile. Quindi sì: 100% di esperienza in solitaria per Mario + Rabbids: Sparks of Hope.”

Voi che ne pensate di questa scelta degli sviluppatori? Fatecelo sapere nei commenti.

Fonte:NintendoEverything