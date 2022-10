Mario + Rabbids Sparks of Hope prepara i giocatori a un nuovo emozionante viaggio con il cinematic trailer di lancio

Forse un normale sequel di Mario + Rabbids Kingdom Battle, che si limita a offrire lo stesso gioco, sarebbe stato già di per sé abbastanza eccitante, vista la solidità del titolo del 2017, ma con l'imminente Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft e Nintendo hanno cambiato e aggiunto tante cose, e tutto ciò che abbiamo visto finora non ha fatto altro che aumentare l'attesa per questo titolo.

L'entusiasmo per Mario + Rabbids Sparks of Hope continua a crescere man mano che ci si avvicina all'uscita e, in vista del lancio, è stato pubblicato un nuovo trailer.

Il cinematic trailer di lancio ci presenta il viaggio di Mario e dei suoi amici attraverso la galassia per combattere Cursa, una forza maligna e misteriosa che sta corrompendo molti mondi con la sua influenza.

Il trailer ci offre uno sguardo all'ampio e variegato cast di personaggi giocabili e fornisce un'occhiata alle loro armi, ai nemici, agli attacchi/combo e, naturalmente, all'umorismo che ci si aspetta di vedere da questo crossover.

Mario + Rabbids Sparks of Hope arriverà su Nintendo Switch il 20 ottobre.

