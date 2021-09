Tomb Raider sta per tornare? Crystal Dynamics suggerisce un nuovo gioco in sviluppo

Crystal Dynamics, dopo l'ultima avventura di Lara Croft Shadow of the Tomb Raider, potrebbe sviluppare un nuovo gioco della serie.

Per ora non c'è nulla di ufficiale riguardo un nuovo Tomb Raider, ma un tweet dello studio sembra aver suggerito il possibile arrivo di un nuovo titolo della serie.

Crystal Dynamics, nel tweet in cui ha annunciato la collaborazione con The Initiative per il reboot di Perfect Dark, sembra aver confermato (indirettamente) un nuovo Tomb Raider:

"Siamo entusiasti di aggiungere Perfect Dark ai nostri sforzi di sviluppo insieme a Marvel's Avengers e Tomb Raider", si legge nel tweet.

We?re thrilled to add Perfect Dark to our development efforts alongside Marvel?s Avengers and Tomb Raider. — Crystal Dynamics (@CrystalDynamics) September 24, 2021

Al momento non possiamo confermare un nuovo Tomb Raider in sviluppo, ma difficilmente lo studio potrebbe riferirsi ad aggiornamenti per Shadow of the Tomb Raider, uscito nel 2018.

Fonte: Twitter.