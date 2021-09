Deathloop ora può essere giocato anche dall'attore di Colt che riceve una PS5 da...Microsoft!

Dopo l'uscita di Deathloop aveva suscitato stupore la notizia che Jason Kelley, l'attore che veste i panni di Colt nel gioco di Arkane, non aveva la possibilità di giocarci poiché non riusciva a procurarsi una PlayStation 5.

La situazione sembra però essersi risolta, grazie a Microsoft: Pete Hines di Bethesda ha infatti commentato lo sfogo di Kelley sui social, proponendo il suo aiuto per riuscire a procurarsi l'introvabile console. Grazie ad un'intervista rilasciata dallo stesso Kelley a Jumpcut Play, abbiamo scoperto che l'impresa è effettivamente riuscita e, per quanto possa risultare buffo, l'attore ha ricevuto una PlayStation 5 da Microsoft.

Hey @Jasonkelley_JK I can probably help find you a PS5 so you can play it. You deserve a chance to play as Colt and enjoy your own amazing performance. :-) — Pete Hines (@DCDeacon) September 13, 2021

A onor del vero, la responsabilità diretta è di Bethesda, di cui fa parte lo studio autore di Deathloop Arkane Lyon. Il colosso però, come tutti saprete, è stato acquisito da Microsoft, rendendo possibile questo curioso scambio.

Deathloop è attualmente disponibile su PC e console PlayStation 5, ma con tutta probabilità sarà rilasciato anche su console Xbox non appena scadrà l'esclusiva temporale di un anno.

Fonte: thegamer