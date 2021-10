Horizon Forbidden West e Dark Horse insieme per una splendida statua di Aloy ma il prezzo...

Horizon Forbidden West è uno dei titoli più attesi dagli utenti PlayStation e sarà lanciato su PS5 e PS4 il 18 febbraio 2022.

Tuttavia, oltre al gioco di Guerrilla Games, i fan più accaniti potranno mettere le mani sulla splendida statua di Aloy realizzata da Dark Horse.

La statua è attualmente disponibile in pre-order e costa 399,99 dollari (più spedizione). L'oggetto da collezione, ritrae la protagonista di Horizon Forbidden West con una lancia nella mano destra e l'arco nella mano sinistra.

"Dopo gli eventi di Horizon Zero Dawn, la nostra cacciatrice di macchine preferita ha viaggiato verso ovest per indagare su un misterioso flagello e continuare la sua ricerca per salvare la vita sulla Terra", si legge nella descrizione ufficiale. "In scala 1/6, questa statua è magistralmente realizzata e prodotta dagli artigiani di PureArts".

La statua è alta 28 centimetri ed è posizionata su una base circolare dal diametro di 27,3 centimetri.

La statua di Aloy sarà prodotta in duemila pezzi e sarà spedita tra agosto a ottobre 2022.

Fonte: Dark Horse.