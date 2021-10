Naughty Dog, studio di The Last of Us e Uncharted, nomina Arne Meyer come nuovo vice presidente

Dall'uscita di The Last of Us Parte II, Naughty Dog ha subito una ristrutturazione del suo staff. Alla fine dello scorso anno, lo sviluppatore aveva annunciato che Neil Druckmann era diventato copresidente dello studio, mentre Alison Mori e Christian Gyrling erano stati promossi a vicepresidente.

Ora, l'ex direttore delle comunicazioni dello studio, Arne Meyer, ha annunciato tramite il suo account Twitter di essere promosso vicepresidente di Naughty Dog. Nel suo post, Arne ha affermato quanto segue: "Sono entusiasta di dire che ora sono vicepresidente di Naughty Dog, unendomi al fantastico team di leadership in studio! Orgoglioso di espandere le mie responsabilità e lavorare al loro fianco su diversi obiettivi come le persone e la cultura, le pratiche organizzative e il benessere dei nostri sviluppatori".

"Questi sono stati i miei interessi personali per anni. È sia un onore che un momento entusiasmante entrare a far parte di una squadra impegnata a fare progressi su questo. Abbiamo già alcune cose in corso con le persone nella gestione, nello sviluppo della carriera, ecc. Diverse iniziative a breve e lungo termine in fase di sviluppo!".

These have been personal interests for many years. It's both humbling & an honor to join a team committed to making progress on them.



We already have a some things underway w/ people management, career development, etc. Lots of short- & long-term initiatives in the works! (2/2) — arne (@arnemeyer) October 4, 2021

Per adesso Naughty Dog è al lavoro sul multiplayer di The Last of Us Parte II.

Fonte: Market Research Telecast