Arcane batte addirittura Stranger Things. Negli USA è la serie digitale originale più vista

Arcane è un successo su tutta la linea, ormai possiamo dirlo. Il prequel di League of Legends è in vetta tra le serie TV più viste negli Stati Uniti, paese molto legato a Stranger Things, soprattutto per motivi culturali. Scavalcarlo insomma, non è semplice. Secondo un rapporto appena uscito da Parrot Analytics, Arcane ha spiccato il volo, soprattutto tra il 13 e il 19 novembre, conquistando il pubblico americano.

A livello globale, è la terza serie TV più richiesta su tutte le piattaforme, con 67,1 volte più domanda rispetto allo spettacolo medio in tutto il mondo, dietro solo alla Ruota del Tempo di Amazon Prime Video (74,8 volte) e Game of Thrones di HBO (70,7 volte). La domanda del pubblico è inoltre cresciuta in modo esponenziale dal suo debutto, con un aumento del 629% nel mondo e del 228% con il pubblico americano, tra il suo debutto il 6 novembre e il 21 novembre, l'ultimo giorno di dati disponibili per questa analisi.

Fonte: deadline.com