Call of Duty Vanguard al via un contest! In palio abbonamenti PS Plus, un TV Sony Bravia e molto altro

Attraverso un comunicato stampa, Sony Interactive Entertainment Italia è lieta di annunciare uno speciale contest dedicato a Call of Duty Vanguard, grazie al quale gli utenti che preordineranno il titolo entro il 4 novembre potranno provare a vincere fantastici premi, tra cui ricariche PlayStation Network dal valore di 20€, abbonamenti a PlayStation Plus dalla durata di dodici mesi e uno sfavillante TV di ultima generazione Sony Bravia da 55" XR90J.

Per partecipare all'iniziativa, tutti i giocatori che avranno effettuato il pre-order dovranno collegarsi attraverso questo sito, dopodiché sarà sufficiente indicare l'indirizzo email del proprio PSN ID e relativo nome utente, inserire il "numero ordine" ricevuto per email a seguito del completamento della procedura di pre-ordine del gioco e confermare la registrazione.

Fatto ciò, i giocatori avranno la possibilità di essere fin da subito sorteggiati per aggiudicarsi un premio in palio, potendo vincere sia le ricariche del PlayStation Network che gli abbonamenti a PlayStation Plus. Infine, indipendentemente dall'esito del primo sorteggio, verrà estratto un vincitore finale che si aggiudicherà il TV Sony Bravia da 55".

Non vi resta che partecipare e che vinca il migliore!