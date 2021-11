Call of Duty Vanguard 'fa schifo'. Dr. Disrespect spara a zero

Call of Duty: Vanguard è stato lanciato il 5 novembre. Mentre molti fan del franchise erano entusiasti di avere un nuovo gioco Call of Duty da provare, il gameplay ha deluso molti altri, come lo streamer di YouTube Dr Disrespect.

Dr Disrespect è uno streamer popolare anche se controverso. Dopo essere stato bannato su Twitch nel 2020, si è trasferito su YouTube, dove ha continuato a far crescere la sua base di fan e il suo marchio. Oltre alla sua personalità audace e sfacciata, Doc si è fatto un nome giocando a sparatutto in prima persona, come quelli del franchise di Call of Duty.

Durante uno streaming il 5 novembre, Dr Disrespect ha deciso di giocare a Call of Duty: Vanguard con altri streamer di YouTube, TimTheTatman e ZLaner. Tuttavia, il suo entusiasmo per il gioco è rapidamente diminuito. La situazione è diventata così grave a un certo punto che il popolare streamer ha iniziato a infuriarsi.

Dopo aver provato a rimanere su Call of Duty: Vanguard per diverse ore, Dr Disrespect è arrivato al limite. "Sì. Ho finito", ha detto. Dopo un breve momento, ha continuato, "è stato terribile".

"Semplicemente non mi sono divertito affatto a giocare", ha affermato. Ha continuato dicendo che i suoi problemi con il gioco andavano oltre il matchmaking basato sulle abilità.

Oltre a Dr Disrespect, altri giocatori non sono rimasti colpiti da questo nuovo Call of Duty. Molti hanno segnalato problemi con il matchmaking basato sulle abilità. Inoltre, diversi bug hanno influito sull'integrità competitiva dell'esperienza di gioco, come un problema tecnico che rompe gli scudi di combattimento. Come se questi problemi non fossero già abbastanza, il gioco ha già avuto problemi con i cheater che hanno rovinato le partite online.

Fonte: Gamerant.