Call of Duty Vanguard e la sua modalità Zombie nel primo trailer

Call of Duty: Vanguard verrà lanciato tra meno di un mese e abbiamo visto la campagna per giocatore singolo, il multiplayer e alcuni scorci della nuova mappa Pacific Theatre di Warzone, ma per quanto riguarda gli zombie? Activision ha pubblicato pochi minuti fa il suo primo trailer.

Sviluppato da Treyarch, la modalità Zombie sembra condividere molto con la campagna della storia principale, poiché presenterà gli stessi protagonisti e cattivi, anche se in un'ambientazione più fantastica. Gli zombie stessi sembrano essere più intelligenti di alcuni dei non morti che i giocatori hanno affrontato in passato, poiché sembrano esserci varie classi, tra cui un grosso zombie e alcuni di loro brandiscono mitragliatrici. Naturalmente, avrete anche varie nuove abilità a base di Etere Oscuro per affrontarli.

"Questa esperienza cooperativa continua e si intreccia con la storia originale per creare una tradizione profondamente coinvolgente, il tutto innovando il gameplay principale per cui la modalità è famosa", ha dichiarato il team. "Da Stalingrado a Shi No Numa, combatterete l'esercito di non morti di Von List su tutti i fronti utilizzando un nuovo set di abilità".

Call of Duty Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Gematsu