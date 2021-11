Call of Duty: Vanguard è anche autoironico sull'iconico premi 'F'

Sembra passata una vita da quell'incredibile "press F to pay respect" in Call of Duty: Advanced Warfare, facendo suscitare una certa ilarità a tutti i giocatori. Come Patriots insegnano, è bastato poco a questo semplice frase di divenire meme, divenendo ricordata più del gioco stesso ─ anche se Advanced Warfare non era niente male.

All'epoca, lo sviluppatore era Sledgehammer Games, lo stesso del nuovo Call of Duty: Vanguard. A sorpresa è arrivato l'omaggio autoironico del team, creando un trofeo apposito denominato semplicemente "F", ottenibile facendosi saltare in aria con la propria granata. Il meme è stato infatti spesso utilizzato nelle chat o nelle bacheche quando qualcuno è colpito dalla malasorte.

COD 2014: Press F to pay respects

COD 2021: Press F to Spend Time With Family



Activision really gettin wild with the 'F' key#Vanguard #COD #callofduty #PressFToSpendTimeWithFamily #F #ActivisionBlizzard pic.twitter.com/ssWZqoi5nr — Kevin Rygg (He/They/She) (@k_k_rygg) November 5, 2021

Da notare come l'utilizzo del tasto "F" non sia sparito: in una scena in cui si passa del tempo in famiglia, è possibile premere il tasto per aggregarsi ai propri familiari. Insomma, è ormai un marchio di fabbrica. L'autoironia non è una cosa semplice e un settore così competitivo e stressante, la capacità di prendersi un po' in giro si è un po' persa. Da ricordare comunque l'ottima trovata di Microsoft con il suo nuovo mini-frigo, nato per il meme scaturito dalla forma di Xbox Series X.

