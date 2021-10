Call of Duty Vanguard per PS5 e PS4, ecco i bonus esclusivi per i giocatori PlayStation

Activision ha lanciato una piccola bomba, poiché sembra che i bonus esclusivi di Call of Duty Vanguard per gli utenti PlayStation siano stati confermati.

La notizia arriva insieme all'ultimo trailer della storia di Call of Duty Vanguard ed è stata rivelata brevemente alla fine del teaser.

È importante notare che queste informazioni sono state rese disponibili tramite il trailer della storia pubblicato sul canale YouTube ufficiale di PlayStation e non sul canale ufficiale di Call of Duty.

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, i bonus esclusivi di COD Vanguard su PlayStation verranno implementati sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5 e i giocatori possono aspettarsi che siano esclusivi per la piattaforma fino al primo novembre del prossimo anno. Detto questo, non sappiamo ancora quali siano questi bonus esclusivi, poiché Sony e Activision non li hanno ancora rivelati.

Questa non è la prima volta che Activision lancia chicche extra per i giocatori su PlayStation, poiché anche il precedente Call of Duty Black Ops Cold War aveva diversi bonus per i giocatori sulla piattaforma. Ciò includeva la modalità Zombies Onslaught, Zombies Onslaught: Containment, progetti esclusivi, precaricamenti degli aggiornamenti e altri numerosi bonus multiplayer.

Fonte: Mp1st.