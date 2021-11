Call of Duty Vanguard e Warzone nel trailer che collega le mappe Verdansk e Caldera

Si avvicina il giorno fatidico, quando Call of Duty Vanguard sarà finalmente disponibile. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer cinematografico che mostra come in Warzone si passerà dalla città sovietica Verdansk all'isola del Pacifico Caldera.

Questo trailer funge da primo importante collegamento tra le due mappe: troviamo infatti Adler e il resto della compagnia di Call of Duty Black Ops Cold War che si fanno strada in un bunker scoperto a Verdansk in seguito ai recenti terremoti. Entrando, il gruppo scopre che il bunker era un nascondiglio segreto dei nazisti.

Qui si imbattono nel Capitano Butcher, un personaggio di Call of Duty WW2, il quale spiega di aver creato Vanguard. Butcher spiega che dopo la guerra hanno inseguito i nazisti in tutto il mondo a partire dal Pacifico. E qui entra in gioco la nuova mappa, Caldera. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer che mostra i primi dettagli della mappa.

Call of Duty: Vanguard uscirà domani, 5 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5. L'aggiornamento di Warzone arriverà leggermente più tardi; la mappa Caldera arriverà il 3 dicembre.

Fonte: VG247