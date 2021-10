Call of Duty: Vanguard potrebbe diventare una trilogia

Manca meno di un mese a Call Of Duty: Vanguard e gli autori del titolo in arrivo credono chiaramente nel gioco, poiché stanno già discutendo della speranza di scrivere altri due giochi di Vanguard per renderlo una trilogia.

La notizia arriva da VGC dopo che lo scrittore Sam Maggs, incaricato di aiutare a scrivere e creare la narrativa per Call Of Duty: Vanguard, ha parlato del gioco in un panel durante il Comic Con di New York.

"Siamo entrati in questo processo dicendo: 'come realizziamo gli iconici personaggi di CoD?'. Sai quando pensi a un gioco come Halo, pensi a Master Chief, ma quando pensi a CoD non ci sono davvero quei personaggi straordinari".

"E così siamo arrivati ​​a questa frase tipo, "chi potrebbero essere i nostri personaggi di punta di CoD?" perché vogliamo realizzare Vanguard 2 e Vanguard 3, perché abbiamo altre due storie che vogliamo davvero raccontare con questi personaggi".

"Quindi speriamo che se i giocatori li ameranno tanto quanto noi, potremo continuare a raccontare la storia di questi personaggi per questa era di Call of Duty".

Fonte: PSU.