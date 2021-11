Call of Duty Vanguard traguardo storico: anche la versione tedesca avrà svastica e simboli nazisti

Sappiamo che Call of Duty Vanguard è un gioco ambientato durante la seconda guerra mondiale e ora ci sono nuove informazioni sulla versione tedesca del gioco. Rispetto ad altri precedenti titoli ambientati in questo periodo, questa volta Vanguard avrà al suo interno simboli nazisti, svastica inclusa.

A confermarlo è il sito tedesco GamesWirtschaft il quale afferma: "svastiche e altri simboli nazisti vengono utilizzati in Vanguard, almeno nella campagna per giocatore singolo". Si tratta di una notizia importante poiché fino al 2018 la Germania imponeva un divieto totale sui simboli nazisti all'interno dei videogiochi.

Uno dei giochi colpiti fu appunto Wolfenstein: non solo le svastiche non erano presenti, ma Adolf Hitler veniva chiamato "il cancelliere" e veniva inoltre dipinto senza baffi. I videogiochi in Germania ora si trovano sotto la stessa categoria di film e serie TV, in cui questi simboli possono essere utilizzati per scopi artistici. Call of Duty Vanguard sarà quindi il primo gioco del franchise ad avere al suo interno, nella versione tedesca, simboli nazisti.

Call of Duty: Vanguard arriverà su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One il 5 novembre.

Fonte: Gamepur