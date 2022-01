Call of Duty Warzone e Vanguard incontrano L'Attacco dei Giganti nell'ultimo bizzarro crossover

La collaborazione tra Call of Duty e L'Attacco dei Giganti è realtà e sono stati svelti maggiori dettagli, accompagnati dal primo aggiornamento "importante" del gioco nel 2022, secondo i suoi sviluppatori.

La collaborazione con la serie manga e anime di successo sarà disponibile dal 20 gennaio, una settimana dopo l'aggiornamento di metà stagione di Call of Duty Vanguard e Warzone, arriverà come DLC a pagamento "Tracer Pack: Attack on Titan - Edition of Levi", ispirato a diversi personaggi. Si comincia con la skin che sarà un look esclusivo per l'operatore Daniel Yatsu, disegnata nello stile del Capitano Levi Ackerman con i mitici abiti dell'Armata Ricognitiva. Il lotto includerà un totale di 10 oggetti, alcuni esclusivi di un gioco o di una modalità.

Per ingannare l'attesa sta per arrivare un nuovo aggiornamento in cui entra in gioco una nuova operatrice di nome Isabella Reyes. È l'ultima operatrice per la stagione in corso. Altri punti salienti includono armi aggiuntive, nuove funzionalità per la modalità Zombie e altro ancora.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Call of Duty Vanguard e Warzone sono disponibili su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Gamepur e PlayStation Blog