Call of Duty: Vanguard sta per svelare la modalità Zombie che avrà anche i Demoni

Gli zombi sono ormai una tradizione di Call of Duty da oltre un decennio e l'imminente Call of Duty: Vanguard continuerà questa eredità.

La modalità Call of Duty: Vanguard Zombies è sviluppata da Treyarch e sarà una continuazione della trama Dark Aether di Black Ops Cold War, e sembra che i fan impareranno molto di più su cosa aspettarsi da CoD Zombies quando avrà luogo la rivelazione completa questa settimana.

Activision ha confermato che la modalità Call of Duty: Vanguard Zombies sarà rivelata giovedì 14 ottobre alle 17 italiane. Questa nuova versione di Zombies apparentemente aggiungerà demoni al mix.

Secondo Activision, l'esperienza di Call of Duty: Vanguard Zombies sarà una combinazione di Dark Aether, zombi e demoni. Resta da vedere quale forma assumeranno questi demoni o se avranno un impatto davvero significativo su come si svolgerà la modalità . I giochi Call of Duty hanno sperimentato le modalità Zombi in passato aggiungendo diversi tipi di nemici, quindi sarà sicuramente interessante vedere cosa porteranno in tavola questi demoni.

Zombies + Dark Aether + Demons!? ?#Vanguard is bringing one of your favorite modes with a sinister twist.



? Oct 14th

? 8AM PT



See you there. pic.twitter.com/spn9SWwvvo — Call of Duty (@CallofDuty) October 12, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Una volta che il sipario verrà aperto sulla modalità Call of Duty: Vanguard Zombies, i fan avranno un quadro abbastanza completo di ciò che comporterà il prodotto finale. Activision ha già ampiamente mostrato l'esperienza multiplayer di Vanguard, consentendo anche ai giocatori di provare il gioco prima del lancio attraverso più beta test, e recentemente ha anche messo sotto i riflettori la modalità campagna.

Call of Duty: Vanguard verrà lanciato il 5 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.