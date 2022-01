Call of Duty Warzone 2 e almeno altri due COD dovrebbero uscire su PlayStation anche dopo l'acquisizione di Microsoft

Activision prevede di pubblicare almeno i prossimi tre giochi Call of Duty su console Sony e Microsoft. Il nuovo report di Bloomberg dovrebbe essere un sospiro di sollievo per i fan che erano preoccupati che Microsoft avrebbe immediatamente reso esclusivi i nuovi giochi di Call of Duty per Xbox se l'acquisizione di Activision fosse andata a buon fine.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Activision si impegnerà a portare i prossimi capitoli anche su PlayStation. Già nella scorsa settimana Phil Spencer aveva ribadito che la società intende onorare gli accordi esistenti e probabilmente i prossimi Call of Duty fanno parte di questo accordo.

Sembra inoltre che i prossimi giochi di Call of Duty in arrivo su PlayStation includeranno un nuovo gioco di Modern Warfare di Infinity Ward che uscirà quest'anno, il prossimo gioco di Treyarch e un presunto nuovo capitolo dello sparatutto battle royale gratuito Call of Duty Warzone.

Ricordiamo che l'acquisizione non dovrebbe concludersi prima dell'anno fiscale 2023 di Microsoft, che inizia il 1° luglio 2022 e termina il 30 giugno 2023. Se l'acquisizione andrà a buon fine, non sappiamo ancora se Microsoft prevede di rendere esclusiva a lungo termine la serie Xbox di Call of Duty; le acquisizioni precedenti mostrano che la società è disposta ad adottare approcci diversi con i suoi franchise.

Fonte: Gamepur e Eurogamer