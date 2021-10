Deathloop tra concept art, prototipi e opere degli artisti coinvolti nello sviluppo del gioco

Deathloop è uscito ormai da qualche settimana ed i fan sono entusiasti di questo nuovo gioco. Ambientato nell'isola di Blackreef i giocatori vestono i panni di Colt, un personaggio che deve cercare di capire come è finito su quest'isola e soprattutto come può uscire dagli snervanti loop temporali che si attivano ad ogni sua morte.

Colt non sarà solo poiché oltre alla pletora di nemici che dovrà eliminare ci sarà anche Julianna, un'altra assassina presente sull'isola che cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote in tutti i modi. Ai giocatori quindi l'arduo compito di cercare di fermare questo loop in qualsiasi modo possibile, tra armi e abilità da scegliere.

Loop e gameplay a parte, Deathloop presenta un'ambientazione davvero particolare che si ispira agli anni '60. Qui di seguito potete dare uno sguardo alle prime concept art, opere e prototipi degli artisti che hanno collaborato allo sviluppo del gioco e che lo hanno reso così unico.

Deathloop è disponibile su PlayStation 5 e PC.

Fonte: Kotaku