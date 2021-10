Deathloop è tutto morti e loop negli interessanti numeri svelati da Arkane

Tramite Twitter lo studio di sviluppo Arkane Studios ha snocciolato qualche interessante statistica su Deathloop. Secondo i dati condivisi, è stato Colt ad essere ucciso più volte rispetto Julianna e che il Visionario più odiato e più ucciso da Julianna è Wenjie.

Arkane nelle quattro immagini pubblicate sul social cinguettante condivide maggiori statistiche, in particolare sulle armi più utilizzate o quante volte Colt e Julianna si sono praticamente presi a calci. I dati sono stati condivisi a poco più di un mese dal lancio di Deathloop: eccoli di seguito.

Julianna ha ucciso Colt: 3.185.614 volte

Colt ha ucciso Julianna: 1.680.434 volte

Julianna ha ucciso Colt a calci: 3.468 volte

Colt ha preso a calci Julianna fino alla morte: 1.186 volte

Le armi più usate di Colt: Limp-10, Strelak 50-50, PT-6 Spiker

Le armi più usate di Julianna: Sepulchra Breteira, MG-1 Pepper Mill, Rapier

Julianna assassinata con un machete: 278.209 volte

L'arma più letale contro Colt: Strelak 50-50

Uccisioni degli Eternalisti: 426.575.520

I visionari più spesso uccisi da Julianna: Wenjie (14.619 volte), Egor (5.672 volte), Aleksis (1.746 volte)

You can rack up a lot of numbers in a day?especially if that day never ends. Check out the numbers YOU'VE contributed to since the launch of DEATHLOOP!#TeamColt #TeamJulianna pic.twitter.com/xsvTj45mgp — DEATHLOOP (@deathloop) October 27, 2021

Di recente, Arkane ha parlato nel dettaglio sullo sviluppo della modalità PvP di Deathloop, focalizzandosi proprio sulla sua nascita.

Fonte: Gamespot