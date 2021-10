Deathloop ha ancora almeno un segreto che i giocatori non hanno svelato

Deathloop è un gioco pieno di misteri e segreti, ma ora una delle persone che l'ha realizzato ha lasciato intendere che ci sono ancora segreti da scoprire nello sparatutto in loop temporale. Il level designer di Arkane Julien Eveillé ha condiviso la notizia su Twitter.

In risposta ai fan che vogliono sapere se hanno scoperto tutti i segreti, lo sviluppatore afferma: "So per certo che Internet non ha trovato tutto ciò che è nascosto in Deathloop finora. C'è ancora una cosa segreta che voglio che qualcuno scopra". In un tweet successivo Eveillé dichiara: "Questa cosa segreta non è così nascosta, in realtà è molto 'facile trovarla' ma si basa su una serie di probabilità -non così ovvie-".

Eveillé non fornisce ulteriori indizi perché vuole che i giocatori ci arrivino da soli. Come tutti i buoni giochi di Arkane, Deathloop è pieno di ricompense per i giocatori che si allontanano dai sentieri battuti ed è ricco di piccoli dettagli sulla storia e chicche che non fanno differenza per la missione ma sono divertenti da scoprire.

I know for a fact the Internet didn't find everything hidden in Deathloop so far. There's still one secret thing I want someone to discover. ? — Julien Eveillé (@PATALOON) October 6, 2021

Deathloop è disponibile su PlayStation 5 e PC. Nelle notizie correlate, il boss Romuald Capron saluta dopo quasi 17 anni Arkane Lyon.

Fonte: GameRanx