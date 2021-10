Destiny 2 ha un grave glitch e Bungie ci va giù pesante minacciando il ban

Lo sviluppatore di Destiny 2, Bungie, sta lavorando per impedire ai giocatori di utilizzare un glitch che avvantaggia i giocatori. Secondo quanto riferito, lo sviluppatore è a conoscenza del problema da un po' di tempo e sta lavorando a una soluzione, ma la pubblicazione di un video tutorial su come sfruttare il glitch ha costretto Bungie a implementare il codice errore Rutabaga e il ban per chi sfrutta il problema.

Sebbene il glitch stesso sia noto da tempo in alcune cerchie, solo di recente ha iniziato a ottenere un'attenzione più diffusa quando alcuni noti giocatori hanno condiviso video teaser. In sostanza questo glitch è legato alla classe del vTitano: questa classe, usando l'abilità Guardia dell'Alba è in grado di generare un numero incredibile di sfere di potere necessarie per riempire la barra della Super.

Il problema sta nel fatto che questo glitch in Crogiolo potrebbe causare grossi problemi, in quanto consentirebbe ai giocatori di avere Super apparentemente illimitate. Molti hanno iniziato a cercare di capire come riprodurre il problema tecnico, ed ora i video tutorial su YouTube mostrano esattamente come farlo. Sfortunatamente, non esiste una soluzione in questo momento, ma una volta pubblicato il tutorial, Bungie è stata in grado di lanciare una piccola correzione che colpisce tutti i giocatori che utilizzano il glitch con un codice di errore: Rutabaga. Non solo, ci sono state segnalazioni su forum, social media e il subreddit di Destiny secondo cui i giocatori che hanno usato il glitch sono stati sospesi o addirittura bannati dal gioco.

We are actively monitoring an increase in error code RUTABAGA.



For more details, please see our Help Forum: https://t.co/OxiZUyoaSm — Bungie Help (@BungieHelp) October 24, 2021

Anche se su YouTube ormai spopolano i video per mostrare come attivare il glitch, non vale la pena cercare di attivarlo dato che ciò porta al ban dal gioco.

Fonte: Kotaku