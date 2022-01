Destiny 2: La Regina dei Sussurri protagonista di un nuovo trailer che mostra il tronomondo di Savathûn

Attraverso un comunicato stampa, Bungie ha pubblicato un nuovo video di Destiny 2 dove i giocatori possono guardare da vicino per la prima volta il tronomondo di Savathûn, la nuova destinazione in arrivo con La Regina dei Sussurri. Il contorto tronomondo di Savathûn, luogo di corruzione e di splendore, rivela un fragile equilibrio di potere. Lottate per la verità e scoprite che in questo posto i misteri coinvolgono sia la Luce che l'Oscurità.

Ne La Regina dei sussurri, i giocatori affronteranno nemici diversi da quelli incontrati finora e scopriranno la verità riguardo a Savathûn, la Megera Regina. Esploreranno una nuova destinazione, il tronomondo di Savathûn, e si troveranno alle prese con la Covata Lucente, l'esercito dell'alveare dotato di quella stessa Luce che anima i guardiani.

Per superare tali minacce, ai giocatori verrà per la prima volta offerta l'opportunità di forgiare i propri strumenti di distruzione grazie alla nuova funzionalità di produzione di armi, nonché di brandirne un nuovo tipo: il falcione. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Vi ricordiamo che Destiny 2: La Regina dei Sussurri arriverà il 22 febbraio su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 e PS5.