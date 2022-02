Destiny 2: La Regina dei Sussurri è già un successo. L'espansione a oltre un milione di pre-order

Destiny 2: La Regina dei Sussurri porterà con sé numerose novità e sembra che i fan non vedano l'ora di mettere le mani sull'espansione, dato che il nuovo contenuto ha già superato quota un milione di pre-order.

Il traguardo è stato annunciato su Twitter, con un ringraziamento a tutti i giocatori di Destiny che hanno pre-ordinato l'espansione. "È sulla buona strada per essere l'espansione più preordinata nella storia di Destiny 2", afferma il tweet. Anche il numero di espansioni vendute sarà sicuramente ancora più alto poiché non tutti coloro che giocheranno stanno effettuando ora il preordine. Indipendentemente da questo, molti giocatori sono chiaramente desiderosi di provare La Regina dei Sussurri .

Destiny 2: La Regina dei Sussurri arriverà il 22 febbraio.

Thank you to the more than ONE MILLION Destiny players who have pre-ordered Destiny 2: The Witch Queen.



With your incredible support, it?s on track to be the most pre-ordered expansion in Destiny 2 history.



See you on 2.22.22, Guardians! pic.twitter.com/1fFzAWyV30 — Destiny 2 (@DestinyTheGame) February 1, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nelle notizie correlate abbiamo appreso che, con una mossa grande e alquanto sorprendente, Sony ha annunciato l'intenzione di acquisire Bungie per 3,6 miliardi di dollari. In seguito all'annuncio, è stato confermato che Destiny non diventerà un'esclusiva PlayStation.

Fonte: Gamepur.