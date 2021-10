Destiny 2, le Segrete nella nuova espansione dovranno essere acquistate a parte e i fan sono furiosi

I giocatori di Destiny 2 dovranno sborsare un extra per accedere alle nuove Segrete in arrivo nell'espansione La Regina dei Sussurri. Le Segrete sono state precedentemente incluse nelle varie espansioni e Season Pass di Destiny 2. Tuttavia, non saranno inclusi nell'edizione standard della prossima espansione, né nei Season Pass dell'anno 5.

Per accedere a questi contenuti i giocatori dovranno acquistare l'edizione Deluxe del gioco. Il community manager Cozmo23 ha commentato su Reddit: "Se acquisterete la Digital Deluxe Edition de La Regina Dei Sussurri riceverete l'espansione, tutte e quattro le stagioni per il prossimo anno e i due Dungeon. Se comprerete la Standard Edition, potete comunque aggiornare a la Deluxe Edition per ottenere le Segrete in un secondo momento. Vi offriremo anche un modo separato per acquistare questi contenuti in futuro, ma non saranno inclusi nei Season Pass".

Alcuni fan sono arrabbiati con lo studio di sviluppo dopo questa scelta. Le risposte al post di Reddit hanno criticato Bungie per la sua "terribile decisione aziendale". Altre risposte su Twitter ritengono che il prezzo sia ragionevole per la quantità di contenuti.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'espansione "La Regina dei Sussurri" sarà disponibile dal 22 febbraio su console PC, Stadia, PlayStation e Xbox.

Fonte: VG247