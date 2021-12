Dr. Disrespect lancia lo studio di giochi AAA 'Midnight Society' che accoglie ex di Halo e Call of Duty

Herschel 'Guy' Beahm, noto anche come Dr Disrespect nel mondo dello streaming, ha annunciato il lancio del suo studio Tripla-A 'Midnight Society'. È affiancato da veterani dell'industria dei giochi come Robert Bowling e Quinn DelHoyo che in precedenza hanno lavorato su Halo e Call of Duty.

Questo annuncio non è una sorpresa poiché Beahm aveva già reso note le sue intenzioni di aprire il suo studio. Ha anche pubblicato un annuncio di lavoro per un capo di uno studio, e sembra che sia diventato una realtà con Bowling che occupa quella posizione. L'obiettivo di Beahm è quello di adottare un approccio diverso dai tradizionali studi AAA con un modello di sviluppo e pubblicazione di giochi unico. Bowling ha spiegato: "I nostri giocatori sono la linfa vitale dei nostri giochi, e così spesso i giochi vengono progettati in una bolla, con pochi punti di contatto per i giocatori per aiutare a modellare il prodotto finale prima che sia troppo tardi. Il nostro approccio è completamente aperto e focalizzato sulla costruzione di esperienze che si evolvono con i nostri giocatori".

"La mia visione è creare giochi che sfidano il modello editoriale unico e premiare tutti quei fan e influencer che li rendono un successo. Sono così entusiasta di mostrare a tutti ciò che abbiamo pianificato" ha aggiunto lo streamer. A partire da ora, Midnight Society sta lavorando a un gioco multiplayer PvP utilizzando Unreal Engine 5 e sta assumendo per vari ruoli.

Prima di diventare uno streamer a tempo pieno, Dr. Disrespect ha lavorato come level designer per Sledgehammer Games e ha sviluppato varie mappe multiplayer per Call of Duty: Advanced Warfare. Data la sua esperienza nel campo, combinata con l'esperienza di Bowling e DelHoyo, questa impresa è sicuramente qualcosa da non perdere.

