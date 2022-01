Dune: Spice Wars tra fazioni giocabili, mix tra RTS e 4X e molto altro in nuovi dettagli

Sono stati rivelati molti nuovi dettagli sul prossimo gioco di strategia 4X Dune: Spice Wars di Shiro Games e Funcom, tra cui cos'è il gioco, supporto per i DLC, ispirazione dai precedenti giochi Dune e altro ancora. Dune: Spice Wars è un gioco di strategia in tempo reale con elementi 4X. "Il gioco è in tempo reale, ma il ritmo è più lento rispetto a un tipico RTS. Il gioco include anche esplorazione, controllo del territorio, crescita economica, combattimento, politica e spionaggio, caratteristiche che lo rendono un vero gioco 4X ma non toglie nulla all'esperienza RTS", ha affermato lo studio.

Spice Wars è "abbastanza diverso" dal titolo precedente dello sviluppatore Shiro Games, Northgard, ha affermato lo sviluppatore. "Spice Wars è su una scala molto più ampia, con politica, commercio, operazioni segrete e un sistema di gestione delle risorse più approfondito", ha affermato lo studio, aggiungendo che Spice Wars è 2-3 volte più lungo di Northgard.

In termini di fazioni giocabili, finora lo studio ha confermato la Casa Harkonnen e la Casa Atreides. Altre due fazioni saranno disponibili al lancio, che saranno annunciate in seguito, e una quinta arriverà in seguito. Spice Wars è influenzato dai precedenti videogiochi e giochi da tavolo di Dune, ma si distinguerà anche per la sua "interpretazione unica" dell'universo di Dune.

Le mappe in Spice Wars sono generate proceduralmente, con opzioni multiple per la dimensione totale, la forza del vento e l'attività dei vermi della sabbia. Inoltre, Shiro Games ha spiegato che House Atreides è verde nel gioco rispetto al blu nei titoli precedenti per "rimanere fedele ai libri". "Molte cose in Dune sono state rappresentate in modo diverso in spettacoli, film, fumetti o giochi nel corso degli anni. Lo stendardo e le uniformi Atreides sono descritti come verdi e neri nei libri, quindi è quello che abbiamo cercato nel gioco", ha detto lo sviluppatore.

Per quanto riguarda il supporto per le mod, Shiro Games "non ha piani fissi" in questo momento, ma se la community si mobilita intorno a questo, lo studio lo esaminerebbe. Allo stesso modo, al momento non ci sono piani per il DLC di Spice Wars, ma lo studio potrebbe esplorarlo se ci fosse "richiesta di più contenuti e possiamo trovare una buona ragione per PC".

Spice Wars è confermato solo per PC, ma Shiro Games ha affermato che esaminerà "altre piattaforme" come parte del lancio dell'accesso anticipato.

