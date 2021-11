eFootball 2022 sta per ricevere l'aggiornamento 0.9.1 ma non aspettatevi miglioramenti radicali

Konami si sta preparando ad aggiornare il suo eFootball 2022 con l'update 0.9.1 che sarà disponibile dal 5 novembre su PC e console.

Tuttavia, chi si aspettava grossi cambiamenti in eFootball 2022 probabilmente rimarrà deluso.

Già, perché l'aggiornamento interviene solamente a correggere alcuni bug. Questo significa che i fan dovranno attendere ancora per un aggiornamento più corposo.

"eFootball 2022 v0.9.1 sarà lanciato il 5 novembre per PC/console. Questo aggiornamento serve solo a correggere i bug, con note dettagliate sulla patch che saranno rese disponibili sul nostro sito Web al momento del lancio", si legge su Twitter.

"Grazie per la vostra pazienza".

eFootball 2022 è stato ampiamente criticato dai giocatori per la mancanza di contenuti e per i vari problemi tecnici riscontrati. Bisognerà attendere ancora per una patch più grande in grado di risolvere i problemi più gravi.

Fonte: Twitter.