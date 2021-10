eFootball 2022 il disastro continua: rinviata la grossa patch pensata per risolvere i problemi più grossi

Dopo il disastroso lancio di eFootball 2022, Konami ha condiviso una dichiarazione per scusarsi con la community di gioco. In quella nota ufficiale la società ha rivelato di essere al lavoro su uno sviluppo dell'aggiornamento 0.9.1, una patch con la quale intendono correggere molti dei bug che sono stati visti nella prima build. Tuttavia, la data è cambiata: non uscirà più il 28 ottobre come previsto, ma arriverà a novembre.

"Vorremmo informare tutti gli utenti che abbiamo deciso di posticipare il lancio della versione 0.9.1 all'inizio di novembre. Vogliamo scusarci per il rinvio ed il disagio causato", afferma il comunicato raccolto da Konami. "Speriamo che il tempo aggiuntivo ci consentirà di garantire che l'esperienza migliori per tutti i nostri utenti".

Secondo la società, annunceranno la data e i dettagli specifici dell'aggiornamento il prima possibile. "Nel frattempo, continueremo a lavorare per migliorare il gioco e non vediamo l'ora di collaborare con voi su eFootball 2022". Il team Konami conclude ringraziando i giocatori per la pazienza.

A differenza di eFootball PES 2021 e dei precedenti giochi della serie, questo nuovo capitolo è progettato come titolo free-to-play.