Epic Games Store aggiunge 1200 giochi retro con il servizio cloud Antstream Arcade

Epic Games Store ha fatto molta strada dal suo inizio alcuni anni fa. Ogni mese il servizio consente ai giocatori di ottenere uno o due giochi gratuiti che possono essere stipati all'interno della propria libreria.

Ora è possibile aggiungere Antstream Arcade alla lista. Antstream è un servizio di gioco retro che consente di giocare a giochi classici emulati attraverso il cloud. Classici arcade come Pac-Man, Space Invaders, Galaga, Bubble Bobble e Centipede sono tutti su Antstream, insieme a successi per console come Mortal Kombat, Earthworm Jim e Ikari Warriors. Il servizio ha recentemente ottenuto anche la serie Super Star Wars per SNES.

Antstream vanta oltre 1.200 titoli retro oltre a servizi come tornei globali, classifiche e sfide. È disponibile su Mac, Android, Linux, Nvidia Shield e persino Amazon Fire.

Antstream Arcade è totalmente gratuito a patto di guardare alcuni annunci pubblicitari ogni tanti, oppure è possibile pagare un abbonamento premium ad un costo di 9,99 dollari che consente di eliminare del tutto la pubblicità.

Fonte: GamesIndustry