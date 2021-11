Fortnite, Apple e Google: Tim Sweeney rinnova l'attacco e chiede un unico app store universale

L'amministratore delegato di Epic Games, Tim Sweeney, ha rinnovato il suo attacco a Apple e Google come duopolio mobile dominante prima di chiedere un app store universale che funzioni su tutti i sistemi operativi come soluzione.

"Ciò di cui il mondo ha davvero bisogno ora è un singolo negozio che funzioni con tutte le piattaforme", ha detto Sweeney in un'intervista a Seoul martedì. "In questo momento la proprietà del software è frammentata tra l'App Store iOS, il marketplace di Google Play Android, diversi negozi su Xbox, PlayStation e Nintendo Switch, e poi Microsoft Store e Mac App Store". Epic sta lavorando con sviluppatori e fornitori di servizi per creare un sistema che consenta agli utenti "di acquistare software in un unico posto, sapendo che lo avrebbero su tutti i dispositivi e tutte le piattaforme".

Sweeney, quindi, non ha lasciato dubbi in occasione della Global Conference for Mobile Application Ecosystem Fairness a Seoul. Il gioco battle royale della sua azienda, Fortnite, è stato oggetto di un'aspra disputa legale con Apple e Google sulla ripartizione delle entrate delle vendite sulle loro piattaforme.

"Apple blocca un miliardo di utenti in un unico negozio e in un unico procedimento di pagamento", ha affermato.

Anche Google ha ricevuto un forte rimprovero da Sweeney, criticando il suo approccio di addebitare commissioni sui pagamenti. Lodando la Corea per aver guidato la lotta contro le pratiche monopolistiche per proteggere gli sviluppatori nella sua legislazione, il fondatore di Epic Games ha dichiarato: "sono molto orgoglioso di oppormi a questi monopoli con voi. Sono orgoglioso di stare con voi e dire che sono coreano".

La commissione di servizio di Google Play Store "non è mai stata semplicemente per l'elaborazione dei pagamenti", ha detto il portavoce di Google Dan Jackson in una risposta via email. "È così che forniamo Android e Google Play gratuitamente e investiamo nei numerosi servizi di distribuzione, sviluppo e sicurezza che supportano sviluppatori e consumatori in Corea del Sud e in tutto il mondo".

Apple, al contrario, non ha risposto a una richiesta di commento.

Epic è stata impegnata in una lotta legale con Apple e Google per oltre un anno dopo aver criticato duramente il problema di come gestiscono i pagamenti rilasciando una versione di Fortnite che includeva il proprio sistema per acquistare oggetti di gioco. Il gioco è stato rimosso sia dall'App Store che dal Play Store per aver violato le loro regole, spingendo la società di Sweeney a citare in giudizio i due operatori. I documenti legali di Epic questa settimana hanno affermato che Google ha istituito una task force interna per affrontare il problema di Fortnite eludendo l'app store e le commissioni dell'azienda.

Apple e Google hanno costantemente affermato che le commissioni addebitate sugli acquisti tramite i loro mercati mobile aiutano a fornire sicurezza per gli utenti e un pubblico globale per gli sviluppatori.

Fonte: Gadgets.