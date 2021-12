Fortnite con l'arrivo del Capitolo 3 passa ufficialmente ad Unreal Engine 5

Il primo gioco che beneficerà di Unreal Engine 5 è proprio Fortnite. Epic Games, creatore di Fortnite e Unreal Engine, ha annunciato che domenica scorsa, con l'introduzione dello sparatutto online nel terzo capitolo del gioco, Fortnite ha cambiato il motore da Unreal Engine 4 a Unreal Engine 5, diventando così il primo titolo disponibile per tutti in esecuzione sul nuovo motore grafico.

Unreal Engine 5 ha permesso agli sviluppatori di introdurre nuove meccaniche relative ai calcoli fisici: nel capitolo 3, i giocatori possono tagliare alberi, mentre i tronchi che cadono possono distruggere gli oggetti che si frappongono, ad esempio.

"Con l'arrivo del capitolo 3 di Fortnite, lo sviluppo è passato a Unreal Engine 5. Siamo entusiasti di condividere questo viaggio con voi e stiamo lavorando per rendere questa come la migliore esperienza possibile per l'intera community di Fortnite" si legge sul post dell'account Twitter di Unreal Engine.

With the arrival of Chapter 3, @FortniteGame development has flipped to Unreal Engine 5.



We're excited to share this journey with you and are working to make this the best experience possible for the entire Fortnite community. — Unreal Engine (@UnrealEngine) December 7, 2021

Molti titoli di prossima uscita sono realizzati su Unreal Engine 5, tra cui S.T.A.L.K.E.R. 2 o Hellblade 2: Senua's Saga. I giocatori possono anche verificare le capacità dello strumento grazie alla tech demo Matrix Awakens.

