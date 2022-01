Fortnite x Cobra Kai: disponibili le nuove skin basate sulla serie

Fortnite continua le collaborazioni; in questo caso spetta alla serie Cobra Kai. Con il cambio del negozio del 31 dicembre 2021, gli oggetti Cobra Kai sono arrivati ​​in Fortnite Battaglia Reale.

In questo caso abbiamo skin Fortnite predefinite con divise dai dojo Cobra Kai, Miyagi-Do e Eagle Fang. Tutti questi oggetti appartengono alla Stagione 1 del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 3.

I dieci costumi includono Jones karateka, che impara il karate per difendere la realtà, ed Eroe della posizione dell'airone, che tutti ammirano per il suo onore. I costumi del set Cobra Kai possono essere acquistati individualmente o come parte dei bundle Karate KO e Duello tra dojo.

Strike first. Strike hard. No mercy.



Rep your favorite Cobra Kai Dojo with the new Cobra Kai Set! pic.twitter.com/4YHsbpnyan — Fortnite (@FortniteGame) December 31, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Sono disponibili anche molti accessori, ottenibili singolarmente o come parte del bundle Attrezzatura Cobra Kai. Dimostrate gli insegnamenti del maestro Miyagi con il dinamico dorso decorativo Insegnamenti di Miyagi, intimorite gli avversari con il dorso decorativo Moneta Cobra, promuovete il dojo Cobra Kai con il piccone Logo del dojo, colpite con precisione con il piccone Maledizione del Cobra e creditevi il meglio del meglio con l'emote Tecnica della gru.

Fonte: GameSpot