Fortnite x Dune in un leak che mostra le skin

Questo tipo di rumor non è più molto sorprendente, dal momento che gli sviluppatori di Fortnite hanno preso l'abitudine di offrire skin di tutte le licenze o i marchi più diffusi. Quindi, la nuova collaborazione fino ad oggi sarebbe con l'ultimo film di Denis Villeneuve, Dune.

Avendo registrato un successo al cinema nelle ultime settimane, il film, che riprende le vicende raccontate nel romanzo di Frank Herbert, si focalizza sulla storia della famiglia Atreides e del pianeta Arrakis, noto per la sua preziosa risorsa, il Melange.

Secondo i dataminer, molte skin verranno quindi pubblicate presto nel gioco, attraverso lo store. Nove in totale, troveremo outfit, accessori per la schiena, attrezzi da collezione e deltaplani. Chi ha visto il film non avrà problemi a riconoscere i riferimenti al film, ma anche i due attori, Timothée Chalamet e Zendaya, che interpretano rispettivamente Paul Atréides e Chani.

DUNE Bundles will look like this in the Item Shop! (via @VenomLeaks) pic.twitter.com/W7gfn0j8iu — HYPEX (@HYPEX) October 18, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per adesso non c'è nessuna data di uscita ufficiale per queste skin ma dovrebbero essere disponibili, in bundle o per singolo acquisto, molto presto.

Fonte: CharlieIntel