Fortnite: La Fine del Capitolo 2 cambia il mondo e rivela...The Rock

Si conclude un altro capitolo del popolarissimo Battle Royale di Epic Games, con l'evento finale chiamato laconicamente La Fine per l'occasione. La brevità del nome, però, non rende giustizia alle proporzioni dell'evento: si è trattato infatti di una vera e propria rivoluzione.

La partita aveva un timer: quando mancavano nove minuti allo scadere del tempo, dei Mostri Cubo sono penetrati nella realtà presente, e i giocatori hanno pututo sgominare le loro ondate finché il timer non ha raggiunto lo zero. In quel momento, la Regina dei Cubi ha aperto un varco con un altro universo dando il via a un'invasione in piena regola, con UFO e truppe aliene di terra, prima che il Cubo esplodesse.

Cut. Parte un filmato in cinematica dove si assiste alla rivelazione dell'identità di The Foundation: Dwayne Johnson, in arte "The Rock". Da qui, il gameplay riprende, con i giocatori impegnati a fuggire, prima di assistere al letterale ribaltamento dell'isola su cui hanno combattuto: l'enorme onda che ne deriva sommerge tutti, e sancisce definitivamente la fine del Capitolo 2.

Come per gli altri finali dei capitoli, Fortnite sarà inaccessibile per del tempo mentre Epic Games finalizza tutti gli aggiornamenti che daranno inizio al Capitolo 3.

Fonte: IGN