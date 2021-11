Fortnite X League of Legends nel battle royale di Epic Games arriva Jinx!

Fortnite non è certo nuovo ai crossover, divenendo quasi un museo delle cere della cultura pop, in cui non appare strano vedere Lara Croft interagire con uno Xenomorfo. Dopo le innumerevoli partnership del più famoso battle royale al mondo, ecco che si prospetta un'unione di grosso calibro con Riot e il suo League of Legends.

Approfittando dell'arrivo della serie TV Arcane di Netflix, dedicata al mondo di League of Legends, arriva una nuova eroina sull'isola: Jinx. Oltre alla sua ovvia skin, su Fortnite arriveranno numerosi item, tra cui il piccone Pow Pow Crusher, Jinxed Spray, nuova traccia musicale per la lobby e le schermate di caricamento Wreaking Havoc e Katchoo!

Per quanto riguarda la serie TV, arriverà il 6 novembre anche su Twitch, in cui tutti i fan di League of Legends, e a questo punto anche quelli di Fortnite, potranno gustarsi assieme il primo episodio di Arcane.

Fonte: Gamepur.com