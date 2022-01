God of War su PC ha richiesto un lavoro di almeno due anni

God of War ha avuto molto successo su PC con oltre 50.000 giocatori che si sono tuffati nel mondo di Kratos. Avendo registrato una grande accoglienza, la nuova versione del gioco è arrivata venerdì scorso con molti miglioramenti e non c'è da stupirsi, dato che il porting ha impiegato due anni per essere sviluppato correttamente.

E' il Senior Technical Production Manager di Santa Monica, Matt DeWald, che lo ha dichiarato a GameInformer Sebbene il porting sia stato eseguito principalmente dallo studio canadese Jetpack Interactive, gli sviluppatori del gioco originale hanno aiutato a supervisionare il progetto.

"In realtà, ora gioco con mouse e tastiera per la maggior parte del tempo, solo perché ci lavoro da due anni ed è stato il mio setting predefinito. Ed è super naturale per me giocare su questi controller".

Per quanto riguarda i controlli, le possibilità di God of War su PC sono molte. Il titolo può essere giocato anche utilizzando non solo il controller Xbox, ma anche quello di Nintendo Switch Pro.

"E' possibile sicuramente utilizzare uno qualsiasi dei controlli di terze parti. Cerchiamo di aggiungere quante più opzioni possibili. Perché limitare le possibilità per coloro che vogliono giocare?".

Fonte: VGC