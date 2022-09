PlayStation: un live service AAA su una nota IP da Jetpack Interactive, team che ha lavorato a God of War per PC

Jetpack Interactive, lo studio incaricato di adattare God of War da PlayStation 4 a PC, sta lavorando con Sony a uno dei giochi live service che l'azienda ha in lavorazione. L'attuale strategia di PlayStation è quella di avere 10 giochi di questo tipo entro marzo 2026, tra i quali si potrebbe trovare il prossimo titolo di Bungie. Per adesso però nessun dettaglio su questi giochi è stato condiviso.

Jetpack si definisce una "piccola e umile squadra" di Vancouver, responsabile della versione PS4 di Orcs Must Die! Unchained, ha offerto supporto per Dark Souls su PC e ha supportato i servizi della serie NBA Live di Electronic Arts. Con Sony ha portato il gioco d'azione da Santa Monica Studio su PC, "una versione che ha avuto successo commerciale e ha ricevuto elogi dalla critica e dalla stessa Sony Santa Monica. Jetpack continua a lavorare con Santa Monica alla saga di God of War", cosa che suggerisce il supporto per God of War: Ragnarok o la preparazione per la sua versione PC in un futuro prossimo.

"Siamo entusiasti di intraprendere un nuovo titolo live service con Sony e siamo pronti per il suo sviluppo. Se sei uno sviluppatore esperto e vuoi unirti al nostro team per lanciare un titolo AAA, contattaci", afferma lo studio su LinkedIn.

Per adesso questi sono tutti i dettagli trapelati in rete. Non resta che attendere eventuali informazioni che arriveranno in futuro.

Fonte: PSU