God of War gira su Steam Deck e Shuhei Yoshida di PlayStation ci sta già giocando

Shuhei Yoshida di PlayStation ha condiviso una foto di God of War in esecuzione su Steam Deck. Il PC portatile di Valve raggiungerà i primi acquirenti a febbraio, ma diverse aziende e studi in tutto il mondo hanno già ricevuto unità per iniziare a ottimizzare i loro giochi per un'esperienza portatile.

Yoshida ha mostrato di essere uno dei fortunati che ha già ricevuto uno Steam Deck da Valve e ha colto l'occasione per condividere una foto di God of War in esecuzione sul PC portatile, dandoci un'idea di quello che sarà un futuro molto prossimo dove uno dei giochi più acclamati per PlayStation può essere giocato ovunque.

Steam Deck promette di rivoluzionare il modo in cui molti giocano ai loro titoli per PC in quanto consentirà loro di godersi la libreria di Steam lontano da casa e in un modo molto più comodo da trasportare. Qui di seguito potete dare uno sguardo al tweet.

Già lo scorso anno Yoshida aveva mostrato sempre su Twitter Horizon Forbidden West girare su Steam Deck. Un altro gioco PlayStation quindi si aggiunge alla lista di titoli che saranno disponibili sul PC portatile di Valve.

Fonte: Segment-Next