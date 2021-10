God of War in un video che mette a confronto le versioni PC e PS5

Come vi abbiamo recentemente riportato, God of War arriverà il prossimo anno anche su PC, terminando così la sua esclusività su PlayStation. Nel corso dell'annuncio, gli sviluppatori hanno promesso alcuni miglioramenti grafici per il viaggio di Kratos. Oltre a ombre e riflessi migliorati, dovrebbe essere all'opera anche una qualità superiore della grafica. Pertanto, molti giocatori PC dovrebbero presumere che God of War abbia un aspetto notevolmente migliore sul computer di casa che su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Lo Youtuber Cycu1 ha confrontato i due trailer di gioco delle versioni PC e PlayStation e li ha analizzati per differenze grafiche. Per quanto riguarda la risoluzione, nella maggior parte delle situazioni, la nitidezza dell'immagine delle due versioni appare esattamente la stessa, in altre, tuttavia, è possibile vedere che su PS5 è ancora al lavoro una risoluzione dinamica, che il display 4K nativo non può mantenere a seconda del gioco. Questo upscaling non può essere osservato nel caso della versione PC.

La differenza più grande può essere vista nella combinazione di colori. La versione PC di God of War si basa su un'intensità di colore molto più sottile e quindi sembra più realistica in alcune scene, ma anche meno vivace. Non solo i colori, ma anche l'illuminazione del mondo di gioco sembra funzionare in modo diverso su PC in alcuni punti. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Vi ricordiamo che God Of War sarà disponibile su PC dal 14 gennaio 2022.

Fonte: DSOG