Gotham Knights tra nuovi concept art e potenziale periodo di lancio trapelato da un'immagine

Non c'è ancora una data per Gotham Knights. Tuttavia, un'immagine che da allora è stata rimossa potrebbe aver rivelato il periodo di lancio. Gotham Knights potrebbe essere lanciato nella primavera del 2022. Il presunto riferimento a ciò è fornito da una grafica pubblicitaria scoperta questa settimana.

Jin Park, che ha lavorato alla direzione artistica della campagna e al branding per Gotham Knights, ha condiviso un'immagine sul suo sito web che mostra la finestra di uscita del gioco nella primavera del 2022. Il sito web e la foto sono stati da allora cancellati o comunque messi offline. Ma gli occhi di falco del web hanno pensato di fare uno screenshot.

Dal momento che Warner Bros. non ha ancora fornito una data di uscita per Gotham Knights, dobbiamo avvicinarci alla finestra di uscita trapelata nella primavera del 2022 con la solita cautela. Con l'avvicinarsi al nuovo anno, probabilmente ne sapremo di più sul gioco nel prossimo futuro. Oltre a questo sono stati pubblicati nuovi concept art del gioco.

RUMOR: #GothamKnights release window is 2022 SPRING.



Here is promo image of the game that I found on Jin Park site (Art Director / Designer currently working at Rokkan NY who did Campaign Art Direction, branding for Gotham Knights). Follow the link below. pic.twitter.com/9ZXemFZ6Yj — Tim (@tatlinsky) November 3, 2021

L'ultimo trailer di Gotham Knights è stato mostrato al DC Fandome il mese scorso e presentava, tra le altre cose, la Corte dei Gufi.

Font: ResetEra