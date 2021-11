Horizon Forbidden West: Guerrilla annuncia un podcast che promette maggiori dettagli sul mondo di gioco

Horizon Zero Dawn è stato lanciato quasi cinque anni fa su PS4 ed è entrato nel cuore dei fan. La grafica impressionante, l'animazione sofisticata e l'intelligenza artificiale degli animali robot che infestano la terra di Horizon hanno suscitato elogi. Nel frattempo, la storia ambiziosa e il personaggio di Aloy avrebbero continuato a ispirare una fedele fan base.

Il prossimo sequel, Horizon Forbidden West, è previsto per il lancio il 18 febbraio 2022 e i fan sono piuttosto entusiasti e desiderosi di saperne ancora di più sul nuovo capitolo della serie. Ora, lo sviluppatore di Horizon, Guerrilla, fa affidamento sui fan annunciando una serie di podcast sul mondo di Horizon. Annunciato su Twitter, GAIA Cast è un podcast che promette di immergersi nell'universo di Horizon.

Sembra che sarà una vera e propria serie di documentari poiché l'annuncio parla di una "prima stagione". Quindi potremmo ottenere stagioni aggiuntive che potrebbero andare oltre Horizon Zero Dawn, con forse maggiori dettagli sul DLC Frozen Wilds ed episodi sull'imminente Horizon Forbidden West. Un trailer di annuncio afferma che la prima puntata del podcast vedrà come protagonista proprio Aloy. Ulteriori episodi riguarderanno le diverse tribù, la guerra civile di Carja, le creature robot e altro ancora.

Introducing GAIA Cast!



From the team at Guerrilla, GAIA Cast is an upcoming podcast that dives deep into the Horizon universe.

Our first season, focused on Horizon Zero Dawn, debuts this Tuesday, 23 November, with our first episode: All About Aloy. #HorizonGAIACast pic.twitter.com/pA8z0TRcEG — Guerrilla (@Guerrilla) November 22, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il primo episodio andrà in onda proprio domani 23 novembre e potrà essere visionato su YouTub, Spotify, Apple e Soundcloud.